Технический контролёр ISU: к Трусовой всегда были замечания по поводу её вращений

Технический контролёр ISU в одиночном катании Ольга Кожемякина прокомментировала выступления Александры Трусовой в сезоне-2020/2021. Трусова выиграла второй этап Кубка России, который прошёл в Москве в середине октября.

Напомним, в межсезонье-2020 16-летняя спортсменка перешла от тренера Этери Тутберидзе в тренерскую академию двукратного чемпиона ОИ Евгения Плющенко.

«К Саше Трусовой у специалистов всегда были замечания по поводу её вращений. Сейчас мы заметили, что вращаться она стала значительно лучше. Стала более мягко скользить, быстрее передвигаться по льду. Это вызывает положительные эмоции.

Видно, что Саша и новый тренерский штаб над этими компонентами очень серьёзно поработали. Конечно, её предыдущие тренеры тоже знали об этих проблемах и работали над ними. Возможно, что Саша, взрослея, и сама начинает более серьезно относиться к таким вещам», — приводятся слова Кожемякиной в журнале «Мир фигурного катания».