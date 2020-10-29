Синицина — о травме: начинаю тренироваться, надеюсь выступить на ближайших турнирах

Российская фигуристка Виктория Синицина рассказала о восстановлении от травмы колена.



«Потихоньку начинаю тренироваться и восстанавливаться. Надеюсь на скорейшее восстановление, очень хочу стартовать на ближайших турнирах. Выступление на Кубке России? Думаю, есть шанс», — цитирует Синицину «Р-Спорт».



Ранее Синицина не смогла завершить произвольную программу на втором этапе Кубка России, который проходил в Москве. Фигуристка почувствовала резкую боль в колене. Позднее стало известно, что у Виктории диагностировали сильное воспаление коленного сухожилия. Из-за травмы Синицина и её партнёр по выступлениям в паре Никита Кацалапов пропустили третий этап Кубка России в Сочи.