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Синицина — о травме: начинаю тренироваться, надеюсь выступить на ближайших турнирах

Синицина — о травме: начинаю тренироваться, надеюсь выступить на ближайших турнирах
Фигурное катание / Гран-при 0

Российская фигуристка Виктория Синицина рассказала о восстановлении от травмы колена.

«Потихоньку начинаю тренироваться и восстанавливаться. Надеюсь на скорейшее восстановление, очень хочу стартовать на ближайших турнирах. Выступление на Кубке России? Думаю, есть шанс», — цитирует Синицину «Р-Спорт».

Ранее Синицина не смогла завершить произвольную программу на втором этапе Кубка России, который проходил в Москве. Фигуристка почувствовала резкую боль в колене. Позднее стало известно, что у Виктории диагностировали сильное воспаление коленного сухожилия. Из-за травмы Синицина и её партнёр по выступлениям в паре Никита Кацалапов пропустили третий этап Кубка России в Сочи.

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