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Плющенко выразил соболезнования в связи со смертью Давида Авдыша

Плющенко выразил соболезнования в связи со смертью Давида Авдыша
Фигурное катание 0

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко выразил соболезнования родным и близким хореографа Давида Авдыша, о кончине которого стало известно сегодня, 29 октября.

«Ушёл из жизни мой друг и хореограф с которым я прошёл четыре Олимпиады — Давид Авдыш! Давид спасибо за Ваш профессионализм и за всё что Вы для меня сделали! Нам всем будет Вас очень не хватать… Вечная память и самые искренние соболезнования родным и близким...» — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».

Давид Авдыш скончался в возрасте 68 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, которая не называется.

Авдыш был тренером-хореографом сборной команды Санкт-Петербурга по фигурному катанию и работал с группой Алексея Мишина. Он ставил программы его ученикам, в том числе Плющенко.

Скончался хореограф Давид Авдыш, который работал с Евгением Плющенко
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