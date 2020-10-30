Плющенко выразил соболезнования в связи со смертью Давида Авдыша

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко выразил соболезнования родным и близким хореографа Давида Авдыша, о кончине которого стало известно сегодня, 29 октября.
«Ушёл из жизни мой друг и хореограф с которым я прошёл четыре Олимпиады — Давид Авдыш! Давид спасибо за Ваш профессионализм и за всё что Вы для меня сделали! Нам всем будет Вас очень не хватать… Вечная память и самые искренние соболезнования родным и близким...» — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».
Давид Авдыш скончался в возрасте 68 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, которая не называется.
Авдыш был тренером-хореографом сборной команды Санкт-Петербурга по фигурному катанию и работал с группой Алексея Мишина. Он ставил программы его ученикам, в том числе Плющенко.
- 30 октября 2020
-
00:43
- 29 октября 2020
-
19:45
-
17:56
-
17:06
-
15:56
-
15:30
-
15:03
-
14:22
-
13:31
-
13:30
-
13:19
-
12:00
-
11:42
-
00:32
-
00:10
- 28 октября 2020
-
19:43
-
19:13
-
18:44
-
18:26
-
17:51
-
16:27
-
14:28
-
13:42
-
12:25
-
12:02
-
11:51
-
09:57
-
09:14
- 27 октября 2020
-
23:56
-
22:34
-
21:23
-
19:26
-
19:01
-
18:41
-
16:19