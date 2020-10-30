Главный стилист «Ледникового периода» ответил на критику нарядов Алины Загитовой

Главный стилист шоу «Ледниковый период» Александр Шевчук ответил тем, кто считает, что наряды олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая является ведущей проекта, не очень модные и не идут в ногу со временем.

«Хочу поправить зрителей и напомнить, что существует понятие картинки. Хорошо ли будет выглядеть образ для картинки Первого канала, для картинки данного проекта. И потом уже говорим о том, идёт ей или нет. Может, это она так решила, ей так нравится.

Почему люди судят о том, хорошо или плохо? Окончательное слово всегда за Алиной. Она утверждает свои образы.

Мы всё решаем вместе, но я отвечаю за картинку. Я не могу допустить, чтобы картинка была плохая, чтобы кто-то блестел, у кого-то были плохо уложены волосы. Когда телевидение перешло на high-definition, мы, конечно, стали использовать и праймеры, и тональный крем, и спреи, которые не склеивают волосы, а делают так, что они смотрятся живыми, естественными. Мы всё это учитываем. Мы делаем картинку», — приводит слова стилиста Sport24.