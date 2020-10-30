Акатьева — о Тутберидзе: только с таким наставником можно достичь великих результатов

13-летняя Софья Акатьева, занимающаяся в группе Этери Тутберидзе, поделилась впечатлениями от работы с наставницей.

«Этери Георгиевна в первую очередь справедливая. И она очень любит то, чем занимается. Мне кажется, только с таким наставником можно достичь по-настоящему великих результатов.



Строгая? Она не то чтобы строгая… Вот именно что справедливая. Когда у тебя прям совсем ничего не получается, она даёт такие советы, чтобы ты успокоился и исправил ошибку. То есть она не начинает сильно ругаться или ещё что-то. Наоборот — говорит спокойно, старается всячески поддержать», — приводит слова Акатьевой ТАСС.

В сентябре Акатьева одержала победу на первом этапе Кубка России в Сызрани в соревнованиях юниорок.