Алина Загитова сфотографировалась с юными ученицами «Самбо-70»

Олимпийская чемпионка, победительница чемпионатов мира и Европы в женском одиночном катании Алина Загитова сфотографировалась с юными ученицами группы Оксаны Булычёвой, тренирующимися в школе «Самбо-70». Фотографию на своей странице в «Инстаграме» опубликовала 9-летняя Мария Пищулина.

Посмотреть фотографию можно на странице Марии Пищулиной в "Инстаграме".

В конце 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры, а в начале нового сезона стало известно, что спортсменка поступила в университет, а также стала ведущей телешоу «Ледниковый период». При этом пока неизвестно, будет ли Загитова участвовать в каких-либо соревнованиях.

Она снялась с контрольных прокатов сборной России, а также отказалась выступить на этапах Кубка России. Без участия в этих соревнованиях она не сможет попасть в национальную команду.