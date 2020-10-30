Алина Загитова сфотографировалась с юными ученицами «Самбо-70»

Олимпийская чемпионка, победительница чемпионатов мира и Европы в женском одиночном катании Алина Загитова сфотографировалась с юными ученицами группы Оксаны Булычёвой, тренирующимися в школе «Самбо-70». Фотографию на своей странице в «Инстаграме» опубликовала 9-летняя Мария Пищулина.
Посмотреть фотографию можно на странице Марии Пищулиной в "Инстаграме".
В конце 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры, а в начале нового сезона стало известно, что спортсменка поступила в университет, а также стала ведущей телешоу «Ледниковый период». При этом пока неизвестно, будет ли Загитова участвовать в каких-либо соревнованиях.
Она снялась с контрольных прокатов сборной России, а также отказалась выступить на этапах Кубка России. Без участия в этих соревнованиях она не сможет попасть в национальную команду.
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