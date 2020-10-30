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Тодоренко облили с ног до головы водой, Сычёв «стащил» украшения. Лучшие фото ледового шоу

Дмитрий Сычёв и Регина Тодоренко
Тодоренко облили с ног до головы водой, Сычёв «стащил» украшения. Лучшие фото ледового шоу
Фигурное катание / Прочие турниры 0

В Москве состоялись съёмки пятого выпуска шоу «Ледниковый период», который будет показан на Первом канале в ближайшую субботу. В шоу приглашённая звезда встаёт в пару с титулованным профессиональным фигуристом. Выступление пар оценивает жюри во главе с Татьяной Тарасовой. Ведущие шоу — Алина Загитова и Алексей Ягудин. Участники, которые набрали меньшее количество баллов, выбывают из соревнований.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Маринин и актриса театра и кино Надежда Михалкова исполнили танец в стиле военного времени. Юморист Владимир Маркони и фигуристка Маргарита Дробязко рассказали историю двух возлюбленных. Дмитрий Сычёв в паре с Марией Петровой «крали» драгоценности и не могли поделить их между собой. Певица Ирина Пегова с партнёром представили забавный номер с необычным вокалом Алексея Тихонова. Ольга Паутова и Максим Шабалин показали страсть в танце и на льду. Мария Луговая и Повилас Ванагас поднимали пыль с заброшенной мебели. Певица Регина Тодоренко и олимпийский чемпион Роман Костомаров выступили с номером, где Регину окатили водой с ног до головы.

Вторая часть лучших кадров со съёмок шоу «Ледниковый период» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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