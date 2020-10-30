Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Михаил Коляда на тренировке исполнил каскад из четверного лутца и тройного тулупа. Видео

Михаил Коляда на тренировке исполнил каскад из четверного лутца и тройного тулупа. Видео
Фигурное катание 0

Серебряный призёр Олимпийских игр в команде Михаил Коляда на тренировке исполнил каскад из четверного лутца и тройного тулупа. Видео было опубликовано на странице спортивного клуба Start Ice в «Инстаграме».

Призёр Олимпийских игр в команде Коляда пропустил минувший сезон из-за операции, а в межсезонье сменил тренера – перешёл от Валентины Чеботарёвой к Алексею Мишину. Выступление Коляды на контрольных прокатах сборной России, по мнению специалистов, получилось очень ярким.

Коляда выиграл прошедший этап Кубка России в Сочи. В произвольной программе он уступил Андрею Мозалёву, исполнившему кроме четверного тулупа флип в четыре оборота. Однако по сумме баллов за две программы Михаил значительно превзошёл всех соперников.

Коляда, Туктамышева, Самодурова и Гулякова выступят на турнире Ice Star в Минске
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020