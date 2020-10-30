Михаил Коляда на тренировке исполнил каскад из четверного лутца и тройного тулупа. Видео
Серебряный призёр Олимпийских игр в команде Михаил Коляда на тренировке исполнил каскад из четверного лутца и тройного тулупа. Видео было опубликовано на странице спортивного клуба Start Ice в «Инстаграме».
Призёр Олимпийских игр в команде Коляда пропустил минувший сезон из-за операции, а в межсезонье сменил тренера – перешёл от Валентины Чеботарёвой к Алексею Мишину. Выступление Коляды на контрольных прокатах сборной России, по мнению специалистов, получилось очень ярким.
Коляда выиграл прошедший этап Кубка России в Сочи. В произвольной программе он уступил Андрею Мозалёву, исполнившему кроме четверного тулупа флип в четыре оборота. Однако по сумме баллов за две программы Михаил значительно превзошёл всех соперников.
Коляда, Туктамышева, Самодурова и Гулякова выступят на турнире Ice Star в Минске
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