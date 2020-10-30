Авербух ответил Родниной на критику «Ледникового периода»

Призёр Олимпийских игр, продюсер и постановщик Илья Авербух ответил трёхкратной олимпийской чемпионке Ирине Родниной на критику «Ледникового периода». Спортсменка назвала телешоу самодеятельностью.

«Ледниковый период — это параллельная история, это совершенно иное, нежели спортивные соревнования. В любительских соревнованиях сейчас ситуация очень сложная, отменились этапы Гран-при. Проект «Ледниковый период» — у него своя дорога, своя миссия, совершенно понятная: это популяризация фигурного катания, расширение интереса к нему. Я уверен, что тот интерес к фигурному катанию, который сейчас есть, зарождался и на колоссальном интересе к телевизионному проекту, который был в 2006, 2007, 2008 и 2009 годах. Эти сезоны «Ледникового периода» смотрела буквально вся страна. Многие родители повели своих детей заниматься фигурным катанием. Туда попало очень много талантливых детей, которым сейчас 14-15 лет. И мы сейчас получаем звёздочек «Ледникового периода», как в своё время, например, меня отдали в фигурное катание благодаря успехам Ирины Родниной», — приводит слова Авербуха «Говорит Москва».