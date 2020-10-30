Авербух: предлагали Медведевой участвовать в «Ледниковом периоде»

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, продюсер, хореограф и постановщик Илья Авербух объяснил, почему в шоу «Ледниковый период» не участвует двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева.
«Мы действительно давно предлагали Жене участие, и для неё всегда открыты двери проекта. Она блестяще справлялась с ролью ведущей «Ледниковый период. Дети», который получил премию ТЭФИ. Но Женя сказала, что она в этом сезоне сфокусируется на спортивной карьере. Сложно совмещать и то и другое.
Мы с большим уважением относимся к её решению. Думаю, ещё не раз будут телевизионные проекты, в которых Женя вместе со мной примет участие. Женя вернулась к Этери Тутберидзе, потом случилась травма, из-за которой она вынуждена пропустить турнир. Желаю Жене поскорее восстановиться и выйти на соревнования. А когда она решит идти другой дорогой, мы всегда будем рады вместе сотрудничать», — сказал Авербух в эфире «Говорит Москва».
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