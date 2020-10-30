Загитова: горжусь быть частью команды Тутберидзе

Победительница Олимпийских игр в Пхёнчхане в женском одиночном катании, чемпионка мира и Европы Алина Загитова поздравила тренерский штаб группы Этери Тутберидзе с Днём тренера.

«Дорогие Этери Георгиевна, Даниил Маркович и Сергей Викторович! Поздравляю вас с профессиональным Днём тренера! Желаю вам счастья, здоровья, новых творческих и спортивных побед. Спасибо за ваш титанический труд, за ваше мастерство, за вашу любовь и поддержку, за то развитие, которое вы даёте на льду и в жизни. Горда быть частью команды #teamtutberidze. Поздравляю», — написала Загитова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Алины Загитовой в «Инстаграме».

Загитова в декабре 2019 года взяла паузу в карьере. В настоящее время Алина является ведущей шоу «Ледниковый период».