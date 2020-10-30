Егор Базин: моя спортивная жизнь родилась второй раз в этом году

Российский фигурист Егор Базин, с сезона-2020/2021 выступающий в танцах на льду в дуэте с Елизаветой Худайбердиевой, рассказал о своей новой партнёрше.
В дуэте с завершившей карьеру из-за травмы Софьей Евдокимовой уроженец Тольятти Базин становился бронзовым призёром чемпионата России в сезоне-2018/2019. В паре с Худайбердиевой Егор уже успел выиграть этап Кубка России в Сызрани. На этапе в Сочи пара заняла втроое место.
«Лизе 18 лет. Со стороны, наверное, кажется, что тяжело – разница в возрасте. На самом деле разницы в возрасте почти нет, она несущественная. С ней мне очень по-новому работается, это приятно. Она очень исполнительная, любящая работать. У неё сильный характер, боевой. На соревнованиях я боялся, как всё пройдет с новой партнёршей. Но девочка вообще не подаёт виду, не волнуется. Держится как камень, сильная внутри. Классно. Мы друг друга дополняем, помогаем. Не может быть на данном этапе лидера и не должно быть. Каждый подстраивается друг под друга, так как мы ещё скатываемся, надо помогать друг другу.
Мне 25 лет, и моя спортивная жизнь родилась второй раз в этом году. Поэтому кататься мне ещё и хочется, и придётся минимум 5 лет. Иначе бессмысленно всё, что я до этого делал. То, что мы выиграли в Сызрани – это маленький первый шажочек, который мы должны были сделать с Лизой. Круто, что получилось выиграть, но это будет первая отправная точка в нашей карьере», – сказал Базин YouTube-каналу СпортКоманда63.
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