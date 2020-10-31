Михаил Коляда во второй раз в сезоне получил более 100 баллов за короткую программу

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в команде российский фигурист Михаил Коляда выиграл короткую программу на турнире серии «челленджер», который проходит в Минске (Беларусь). Как и на этапе Кубка России в Сочи, Коляда чисто исполнил все элементы короткой программы и получил оценку, превышающую 100 баллов. Коляде удался каскад из четверного и тройного тулупов, тройной аксель и тройной лутц. Его соперники пытались исполнить четверной сальхов, но безуспешно.
Коляда пропускал сезон-2019/2020 из-за операции. В межсезонье перешёл к тренеру Михаилу Мишину. Это второй старт фигуриста после годового перерыва.
Фигурное катание. Турнир серии «челленджер» Ice Star. Минск, Беларусь
Мужчины. Короткая программа
1. Михаил Коляда (Россия) – 102,53
2. Константин Милюков (Беларусь) – 78,41
3. Евгений Семененко (Россия) – 77,42
4. Александр Лебедев (Беларусь) – 70,65
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