Анастасия Гулякова выиграла короткую программу на турнире Ice Star в Минске

Российская фигуристка Анастасия Гулякова захватила лидерство после короткой программы на турнире серии «челленджер» Ice Star в Минске. Анастасия попыталась прыгнуть аксель в 3,5 оборота, но не избежала ошибок при исполнении.

Ещё одна ученица Алексея Мишина, Софья Самодурова, коснулась льда рукой после приземления с тройного лутца, оценка за компоненты у россиянки оказалась выше, чем у соперниц.

Третье место заняла хозяйка льда Виктория Сафонова, получившая от судей самые высокие баллы дня за технику. В целом первая тройка получила очень близкие оценки, диапазон которых менее одного балла.



Фигурное катание. Турнир серии «челленджер» Ice Star. Минск, Беларусь

Женщины. Короткая программа

1. Анастасия Гулякова (Россия) – 67,51.

2. Софья Самодурова (Россия) – 66,77.

3. Виктория Сафонова (Беларусь) – 66,56.