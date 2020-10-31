Анастасия Гулякова выиграла короткую программу на турнире Ice Star в Минске

Российская фигуристка Анастасия Гулякова захватила лидерство после короткой программы на турнире серии «челленджер» Ice Star в Минске. Анастасия попыталась прыгнуть аксель в 3,5 оборота, но не избежала ошибок при исполнении.
Ещё одна ученица Алексея Мишина, Софья Самодурова, коснулась льда рукой после приземления с тройного лутца, оценка за компоненты у россиянки оказалась выше, чем у соперниц.
Третье место заняла хозяйка льда Виктория Сафонова, получившая от судей самые высокие баллы дня за технику. В целом первая тройка получила очень близкие оценки, диапазон которых менее одного балла.
Фигурное катание. Турнир серии «челленджер» Ice Star. Минск, Беларусь
Женщины. Короткая программа
1. Анастасия Гулякова (Россия) – 67,51.
2. Софья Самодурова (Россия) – 66,77.
3. Виктория Сафонова (Беларусь) – 66,56.
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