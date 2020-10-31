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Анна Погорилая: сразу предупредила антидопинговую организацию, что прекратила выступать

Анна Погорилая: сразу предупредила антидопинговую организацию, что прекратила выступать
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, неоднократный призёр чемпионатов Европы российская фигуристка Анна Погорилая, отвечая на вопросы подписчиков своей страницы в «Инстаграме», сообщила, что вовремя уведомила Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) о прекращении соревнований, и не боится, что допинг-офицеры внезапно придут к ней, как к Марии Сотсковой.

«Сразу предупредила антидопинговую организацию, что прекратила выступать. И потом, не очень комфортно себя чувствуешь, когда в любой момент к тебе могут нагрянуть», – написала фигуристка.

Фото: «Инстаграм» Анны Погорилой

Погорилая официально не объявляла о завершении карьеры, но не участвовала в турнирах с осени 2017 года. В данный момент 22-летняя спортсменка находится на седьмом месяце беременности. Анна замужем за бывшим фигуристом Андреем Невским.

Сотскова получила длительную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, так как забыла своевременно сообщить в антидопинговую организацию о завершении карьеры.

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