Анна Погорилая: сразу предупредила антидопинговую организацию, что прекратила выступать

Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, неоднократный призёр чемпионатов Европы российская фигуристка Анна Погорилая, отвечая на вопросы подписчиков своей страницы в «Инстаграме», сообщила, что вовремя уведомила Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) о прекращении соревнований, и не боится, что допинг-офицеры внезапно придут к ней, как к Марии Сотсковой.
«Сразу предупредила антидопинговую организацию, что прекратила выступать. И потом, не очень комфортно себя чувствуешь, когда в любой момент к тебе могут нагрянуть», – написала фигуристка.
Фото: «Инстаграм» Анны Погорилой
Погорилая официально не объявляла о завершении карьеры, но не участвовала в турнирах с осени 2017 года. В данный момент 22-летняя спортсменка находится на седьмом месяце беременности. Анна замужем за бывшим фигуристом Андреем Невским.
Сотскова получила длительную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, так как забыла своевременно сообщить в антидопинговую организацию о завершении карьеры.
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