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13-летняя Софья Самоделкина планирует исполнить на этапе КР в Казани четверной сальхов

13-летняя Софья Самоделкина планирует исполнить на этапе КР в Казани четверной сальхов
Фигурное катание / Кубок России 0

Тренер Сергей Давыдов сообщил, что его 13-летняя воспитанница Софья Самоделкина планирует исполнить на юниорском этапе Кубка России в Казани четверной сальхов и тройной аксель. На предсезонных юниорских прокатах сборной России Самоделкина прыгала только аксель в 3,5 оборота.

«Софья планирует выступить на этапах в Казани и Москве. В произвольной программе планирует делать тройной аксель и четверной сальхов. Разучиваем четверной риттбергер, но говорить о его исполнении в произвольной программе пока рано. Тем более что сейчас мы готовимся к соревнованиям, а подготовка отнимает время», — приводит слова Давыдова ТАСС.

Четвёртый этап Кубка России по фигурному катанию пройдёт в Казани с 8 по 12 ноября.

13-летняя Софья Самоделкина прыгнула каскад с четверным сальховом на тренировке
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