Московский дизайнер предложила эскиз костюма для короткой программы Алёны Косторной

Московский художник по костюмам и дизайнер Екатерина Карунас предложила эскиз костюма для короткой программы чемпионки Европы Алёны Косторной в сезоне-2020/2021.
Наряд выполнен в красно-синих тонах с декольте и открытой спиной с фантазийным узором из жгутов.
«Эскиз костюма для короткой программы 2020 Алёны Косторной под музыкальные композиции Billie Eilish — No Time To Die и you should see me in a crown», — написала Карунас на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Екатерины Карунас в «Инстаграме».
Напомним, 17-летняя фигуристка должна выступить на четвёртом этапе Кубка России, который пройдёт в Казани с 8 по 12 ноября.
В межсезонье Алёна сменила тренера, перейдя из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Уже в «Ангелах Плющенко» Косторная поменяла обе поставленные ранее программы.
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