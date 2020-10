Московский дизайнер предложила эскиз костюма для короткой программы Алёны Косторной

Московский художник по костюмам и дизайнер Екатерина Карунас предложила эскиз костюма для короткой программы чемпионки Европы Алёны Косторной в сезоне-2020/2021.

Наряд выполнен в красно-синих тонах с декольте и открытой спиной с фантазийным узором из жгутов.

«Эскиз костюма для короткой программы 2020 Алёны Косторной под музыкальные композиции Billie Eilish — No Time To Die и you should see me in a crown», — написала Карунас на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Екатерины Карунас в «Инстаграме».

Напомним, 17-летняя фигуристка должна выступить на четвёртом этапе Кубка России, который пройдёт в Казани с 8 по 12 ноября.

В межсезонье Алёна сменила тренера, перейдя из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Уже в «Ангелах Плющенко» Косторная поменяла обе поставленные ранее программы.