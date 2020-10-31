Бузова и Соловьёв нелепо упали во время выступления на «Ледниковом периоде». Видео

Телеведущая и певица Ольга Бузова и олимпийский чемпион Дмитрий Соловьёв представили в очередном выпуске шоу «Ледниковый период» номер под песню Mambo Gopher в исполнении Имы Сумак.

В номере была разыграна сценка открытия некоего объекта. Строгая дама с волосами, забранными в пучок, роль которой исполняла Бузова, перерезала ленточку. Ножницы ей подавал герой Соловьёва. Даму так заинтересовал молодой человек, что она станцевала с ним мамбу, в ходе которой распустила свои длинные волосы.

Ольге и Дмитрию практически безошибочно удалось исполнить номер, если не считать нелепого падения после исполнения невысокой поддержки. Бузова, спускаясь на лёд с уровня колен Соловьёва, не устояла, уронив вместе с собой и партнёра. Опытный Дмитрий в ритме танца встал, подняв партнёршу, и представление продолжилось.

За своё выступление Бузова и Соловьёв получили от судей оценки 5,8 за технику и 5,9–6,0 за артистичность.

Видео можно посмотреть на странице Первого канала в YouTube. Права на видео принадлежат Первому каналу.