Алина Загитова рассказала скороговорку в эфире «Ледникового периода»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года Алина Загитова продемонстрировала умение произносить скороговорки на скорость. На это вдохновил ведущую «Ледникового периода» номер актрисы Ольги Кузьминой и призёра чемпионатов Европы и мира Александра Энберта, поставленный под песню «Буги-вуги» в исполнении группы «Секрет». Скороговорка, начинающаяся словами «На мели мы налима лениво ловили», входит в текст этой известной композиции. Алине почти удалось повторить скороговорку: запинка случилась лишь на последней строке.
Загитова предварила произнесение скороговорки словами: «Сейчас будет смертельный номер!». «Уфф, я сделала это!» — радостно сказала Алина перед тем, как брать интервью у Кузьминой и Энберта.
Скороговорку в исполнении Загитовой можно услышать, начиная с 8.20.
Видео можно посмотреть на странице Первого канала в YouTube. Права на видео принадлежат Первому каналу.
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