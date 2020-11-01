«Было больно». Алина Загитова рассказала об опыте выступления в парном катании

Ведущая «Ледникового периода» олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова во время очередного выпуска телешоу рассказала об опыте выступления в парном катании.
В «Ледниковом периоде» соревнуются пары, составленные из профессиональных фигуристов и знаменитостей – артистов, спортсменов, певцов или телеведущих. Загитовой довелось кататься в паре во время участия в новогоднем шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».
«Когда я выступала у Татьяны Александровны на шоу и была в поддержках, мне это нравилось. Но было больно. Даже у меня, подготовленной спортсменки, всё болело. Поэтому я не представляю, как участники «Ледникового периода» с этим справляются», — сказала Загитова.
В ближайшие новогодние праздники Загитова вновь выступит в шоу Навки «Спящая красавица».
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