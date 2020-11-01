Тодоренко расплакалась после проката с Костомаровым на «Ледниковом периоде». Видео

Олимпийский чемпион Роман Костомаров и телеведущая Регина Тодоренко представили очередной прокат на передаче «Ледниковый период». После завершения программы девушка расплакалась.



Пара получила от судей высший балл и массу положительных отзывов — паре прочат выход в финал.



«Мне очень понравилось, Рома, что ты научил Регину. Ты ведь всех учишь, с кем катаешься — я всегда вижу твою руку. Ты учишь кататься профессионально. Как не хватает таких тренеров… Ты и сам себе всегда даёшь задания делать сложнее. Я это обожаю», — сказала Татьяна Тарасова.

Видео можно посмотреть на странице «Ледникового периода» в YouTube. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Ранее ведущая передачи Алина Загитова рассказала в эфире «Ледникового периода» скороговорку.