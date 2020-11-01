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«Спасибо, я на диете». Загитова отказалась от подаренного ей кусочка торта

«Спасибо, я на диете». Загитова отказалась от подаренного ей кусочка торта
Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года Алина Загитова не приняла кусочек торта от актёра Евгения Пронина во время телешоу «Ледниковый период».

Пронин преподнёс ведущей лакомство в качестве сюрприза — на протяжении всего проката он был спрятан в его рукаве.

«Вот для вас кусочек тортика, съедобный сюрприз. Можете это съесть», — сказал Пронин.

«Спасибо, я на диете. Отдам кому-нибудь другому», — ответила Загитова.

Видео можно посмотреть на странице «Ледникового периода» в YouTube. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Ранее ведущая передачи Алина Загитова рассказала в эфире скороговорку. В том же выпуске телешоу известная ведущая Регина Тодоренко расплакалась после проката с Романом Костомаровым.

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