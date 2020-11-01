«Спасибо, я на диете». Загитова отказалась от подаренного ей кусочка торта
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года Алина Загитова не приняла кусочек торта от актёра Евгения Пронина во время телешоу «Ледниковый период».
Пронин преподнёс ведущей лакомство в качестве сюрприза — на протяжении всего проката он был спрятан в его рукаве.
«Вот для вас кусочек тортика, съедобный сюрприз. Можете это съесть», — сказал Пронин.
«Спасибо, я на диете. Отдам кому-нибудь другому», — ответила Загитова.
Видео можно посмотреть на странице «Ледникового периода» в YouTube. Права на видео принадлежат Первому каналу.
Ранее ведущая передачи Алина Загитова рассказала в эфире скороговорку. В том же выпуске телешоу известная ведущая Регина Тодоренко расплакалась после проката с Романом Костомаровым.
- 1 ноября 2020
-
10:55
-
09:51
-
00:41
-
00:26
- 31 октября 2020
-
23:51
-
23:34
-
23:27
-
22:57
-
22:25
-
21:22
-
21:15
-
18:59
-
17:18
-
11:59
- 30 октября 2020
-
23:49
-
22:23
-
21:11
-
21:01
-
20:26
-
19:15
-
18:57
-
18:11
-
13:30
-
13:27
-
13:05
-
12:55
-
11:30
-
10:41
-
09:53
-
09:11
-
01:27
-
00:43
- 29 октября 2020
-
19:45
-
17:56
-
17:06
Партнерский контент