Коляда одержал победу на турнире Ice Star, Семененко – 3-й

Российский фигурист Михаил Коляда одержал победу на турнире Ice Star в Минске. Получив от судей за короткую и произвольную программы в сумме 269,35 балла, он обошёл ближайших преследователей на более чем 30 баллов.



Вторым стал представитель Беларуси Константин Милюков, третьим — россиянин Евгений Семененко.



Фигурное катание. Турнир серии «челленджер» Ice Star. Минск, Беларусь

Мужчины. Итоговое положение.



1. Михаил Коляда (Россия) – 269,35

2. Константин Милюков (Беларусь) – 236,39

3. Евгений Семененко (Россия) – 230,68.



Сегодня, 1 ноября, завершатся соревнования и в женском одиночном катании — девушки представят произвольную программу. По итогам короткой программы лидирует россиянка Анастасия Гулякова. Второй идёт Софья Самодурова.