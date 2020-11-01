Коляда одержал победу на турнире Ice Star, Семененко – 3-й
Российский фигурист Михаил Коляда одержал победу на турнире Ice Star в Минске. Получив от судей за короткую и произвольную программы в сумме 269,35 балла, он обошёл ближайших преследователей на более чем 30 баллов.
Вторым стал представитель Беларуси Константин Милюков, третьим — россиянин Евгений Семененко.
Фигурное катание. Турнир серии «челленджер» Ice Star. Минск, Беларусь
Мужчины. Итоговое положение.
1. Михаил Коляда (Россия) – 269,35
2. Константин Милюков (Беларусь) – 236,39
3. Евгений Семененко (Россия) – 230,68.
Сегодня, 1 ноября, завершатся соревнования и в женском одиночном катании — девушки представят произвольную программу. По итогам короткой программы лидирует россиянка Анастасия Гулякова. Второй идёт Софья Самодурова.
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