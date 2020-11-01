Вице-чемпион Европы Даниелян начал восстановление после операции на голеностопе

Тренер Елена Буянова рассказала, что её воспитанник, серебряный призёр чемпионата Европы — 2020 по фигурному катанию Артур Даниелян, приступил к восстановлению после операции на ноге в Германии.

16-летний Даниелян пропустил старт сезона из-за травмы голеностопа. Фигурист был прооперирован в немецкой клинике.

«После операции Артур четыре дня пробыл в Германии, потом вернулся. Сейчас приходит в себя — гипс и швы уже сняли, но пока он в лангетке. С этой недели понемногу начали восстанавливать ногу, но никто не знает, сколько времени это восстановление займёт, поэтому в ближайшее время ничего не планируем. Он постоянно на связи с немецкими врачами, и как врачи говорят, так и делаем буквально по пунктам», — приводит слова Буяновой ТАСС.