Евгений Плющенко — о своём катке: в день рождения буду первым пробовать качество льда

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко вместе с супругой Яной Рудковской побывал на собственном катке в Подмосковье и рассказал, как идёт строительство.

«Финишная прямая. Сегодня уже установили борта. Пошла заморозка льда. Осталось совсем чуть-чуть. И, Яна, я хочу тебе сказать: ты держишь свои обещания, сдерживаешь всегда своё слово.

Ты, как мой главный прораб стройки, выполняешь все свои обещания. 3 ноября, на мой день рождения, я буду кататься, пробовать первым качество льда. Пока не особо качество, конечно. Идёт заморозка, это нормальный процесс», – говорит Плющенко в видеоролике.

«Ледовая арена и академия «Ангелы Плющенко» уже скоро будет и в Подмосковье. Счастлив, что там смогут тренироваться не только профессионалы и начинающие, но и группы детей из Московской области, которые будут заниматься у нас по социальной программе бесплатно.

Уверен, что для многих детей занятия фигурным катанием в Подмосковье станут огромной мотивацией в будущем и раскроют ещё не один детский талант», – написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».