«Поделись рецептом, милая хозяюшка». Фанаты оценили фото Алины Загитовой на кухне

Олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала новую фотографию в «сториз» своей страницы в «Инстаграме». Спортсменка в домашнем костюме с шортами фарширует кабачки.

Фото можно посмотреть на странице teamzagitova в «Истаграме».

Подписчики фан-страницы Загитовой в комментариях сделали немало комплиментов красоте милой хозяюшки.

elenaskvortsova5: «Икона стиля, она и на кухне икона стиля».

zaynab_zzi: «О красоте и о ножках молчу, умничка, всё ей интересно, всё она осваивает».

vera.nika187: «Милота зашкаливает! Алиночка может всё!»

liza65ch: «Поделись рецептом, милая хозяюшка. Очень уютная атмосфера».

qznetsovavv: «Алина даже в домашней пижамке и с пучком на голове такая красивущая! А ножки какие!»

morgana.romanova: «Хозяюшка, такая красивая и уютная».

Также Алина поделилась видео, на котором её младшая сестра Сабина дегустирует приготовленное блюдо.

Видео можно посмотреть на странице teamzagitova в «Истаграме».