«Поделись рецептом, милая хозяюшка». Фанаты оценили фото Алины Загитовой на кухне

Олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала новую фотографию в «сториз» своей страницы в «Инстаграме». Спортсменка в домашнем костюме с шортами фарширует кабачки.
Фото можно посмотреть на странице teamzagitova в «Истаграме».
Подписчики фан-страницы Загитовой в комментариях сделали немало комплиментов красоте милой хозяюшки.
elenaskvortsova5: «Икона стиля, она и на кухне икона стиля».
zaynab_zzi: «О красоте и о ножках молчу, умничка, всё ей интересно, всё она осваивает».
vera.nika187: «Милота зашкаливает! Алиночка может всё!»
liza65ch: «Поделись рецептом, милая хозяюшка. Очень уютная атмосфера».
qznetsovavv: «Алина даже в домашней пижамке и с пучком на голове такая красивущая! А ножки какие!»
morgana.romanova: «Хозяюшка, такая красивая и уютная».
Также Алина поделилась видео, на котором её младшая сестра Сабина дегустирует приготовленное блюдо.
Видео можно посмотреть на странице teamzagitova в «Истаграме».
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