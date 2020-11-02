Елена Радионова: когда уходила от тренера, считала себя предателем

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года в женском одиночном катании Елена Радионова призналась, что чувствовала себя предательницей, когда уходила от одного тренера к другому.

«Когда я уходила, то считала себя в какой-то степени предателем. Хотя таковым это не являлось, потому что спортсмен по своей натуре должен быть эгоистом. Для всех ты хорош не будешь. И если думать о каких-то личных отношениях и о результате — конечно, спортсмен должен выбирать результат.

Но я думаю, если на данный момент я бы пришла к Инне Германовне (Гончаренко. — Прим. «Чемпионата») и сказала «возьмите меня обратно», она бы, конечно, взяла меня. Так же, как это сделала Этери Тутберидзе. Потому что всё равно нас связывает много. Сколько она в меня вложила, сколько я ей эмоций отдала», — сказала Радионова в эфире телеканала «Звезда».