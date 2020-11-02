Бузова: Загитова — моя любовь

Известная телеведущая и певица Ольга Бузова восторженно отозвалась об олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой. Напомним, 18-летняя Загитова является ведущей в телешоу «Ледниковый период», где Бузова выступает в паре с Дмитрием Соловьёвым.
«Алина Загитова — моя любовь», — написала Бузова в «сториз» своего «инстаграма».
Фото: https://www.instagram.com/buzova86/?hl=ru
Напомним, Загитова пропустила контрольные прокаты сборной России и не заявилась ни на один из этапов Кубка страны из-за занятости в шоу «Ледниковый период» в роли ведущей, а также обучения на первом курсе вуза по специальности «журналистика». Между тем, Кубок России в этом сезоне является отборочным для выступления в чемпионате России, который пройдёт в конце декабря. В новогодние праздники Загитова выступит в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».
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