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«Желаю хейтерам хотя бы 1% трудоспособности Оли». Ягудин встал на защиту Бузовой

«Желаю хейтерам хотя бы 1% трудоспособности Оли». Ягудин встал на защиту Бузовой
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин встал на защиту телеведущей и певицы Ольги Бузовой, которая в шоу «Ледниковый период» выступает в паре с Дмитрием Соловьёвым. Напомним, Ягудин является ведущим телепроекта.

«Если вы намекаете на Ольгу Бузову, то она представляет шоу-бизнес, и я желаю хотя бы 1% трудоспособности Оли тем, кто привык её хаять. Такому уровню самоотдачи можно только позавидовать. От номера к номеру она очень растёт.

Что касается хейтеров, то они будут всегда. И при любых обстоятельствах. Это та же самая категория людей, которая после каждого эфира требует убрать из судей Елену Исинбаеву, из участниц — Ольгу Бузову, а из ведущих — Алексея Ягудина», — приводит слова Ягудина «Комсомольская правда».

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