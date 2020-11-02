«Ангелы Плющенко» показали фрагмент новой произвольной программы Косторной. Видео
Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная отрабатывает произвольную программу под руководством тренера Сергея Розанова. Видео тренировки опубликовано на странице академии «Ангелы Плющенко» в «Инстаграме».
«Доброе утро. С началом новой трудовой недели! Продуктивных тренировок и хорошего настроения✌️. На видео Алёна Косторная, фрагмент тренировочного проката», — подписано видео.
Ранее стало известно, что произвольная программа Косторной поставлена под три саундтрека польского композитора Абеля Коженёвски из фильмов «Под покровом ночи» (композиция Wayward Sisters), «Мы. Верим в любовь» (Dance for Me Wallis) и «Ромео и Джульетта» (The Cheek of Night). Хореографом произвольной программы Косторной стала канадка Ше-Линн Бурн.
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