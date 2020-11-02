Семилетний сын Плющенко рассказал, кто ведёт его «инстаграм»

Семилетний Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, признался, что свой «инстаграм» он ведёт не самостоятельно, в этом ему помогает мама, музыкальный продюсер Яна Рудковская. Также он рассказал, как проходят съёмочные дни.

«У меня нет на телефоне своего «инстаграма». Это всё мама и мама. Сниматься и сниматься. Мне это не нравится. Неинтересно.

Потом, это долго ещё. Причём завтра это надо снимать, а завтра у меня выходной. В выходные дни надо всё снимать», − рассказал Плющенко-младший в эфире Первого канала.

На «инстаграм» Саши Плющенко подписано более полумиллиона подписчиков.

Евгения Плющенко неоднократно критиковали за чрезмерную медийную активность сына.