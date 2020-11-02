«Я таяла в его объятиях». Анжелика Крылова рассказала историю знакомства с бывшим мужем

Двукратная чемпионка мира в танцах на льду, серебряный призёр ОИ-1998 Анжелика Крылова рассказала, как познакомилась с фигуристом Паскуале Камерленго, который был её мужем.
«Паскуале пригласил меня на Ибицу. Заказал шикарную гостиницу с видом на море — это было как в кино. Я таяла в его объятиях.
Потом мы целый год провели в Берлине — друг предложил Паскуале там работу. Дочку я рожала уже в США. Очень переживала — я на восьмом месяце, вот с та-а-аким животом, а мужа рядом нет. Ему не дают рабочую визу!
В конце концов дали, он присутствовал при родах. Но из клиники я выписалась уже на следующий день. В Америке за одни сутки пребывания в роддоме надо заплатить $ 1500», — цитирует Крылову «Экспресс-газета».
В 2018 году Крылова рассталась с Камерленго, забрала детей — дочку Стеллу и сына Энтони — и вернулась в Россию.
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