Фото: Евгения Медведева с макияжем красуется перед зеркалом

Двукратная чемпионка мира, серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2018 года в женском одиночном катании россиянка Евгения Медведева опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» короткое видео, в котором показано, как она выглядит с ярким макияжем. Спортсменка покрасовалась с телефоном перед зеркалом и поделилась результатом с подписчиками.

«Уютно», — подписала она пост.

20-летняя Евгения Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, бронзовый призёр чемпионата России, двукратная победительница финалов Гран-при.