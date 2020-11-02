Фото: Евгения Медведева с макияжем красуется перед зеркалом

Двукратная чемпионка мира, серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2018 года в женском одиночном катании россиянка Евгения Медведева опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» короткое видео, в котором показано, как она выглядит с ярким макияжем. Спортсменка покрасовалась с телефоном перед зеркалом и поделилась результатом с подписчиками.
«Уютно», — подписала она пост.
Фото: https://www.instagram.com/jmedvedevaj/?hl=uk
20-летняя Евгения Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, бронзовый призёр чемпионата России, двукратная победительница финалов Гран-при.
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