Елена Бережная рассказала, как познакомилась с женатым фигуристом, ставшим её мужем

Олимпийская чемпионка 2002 года в парном катании Елена Бережная рассказала, как познакомилась с английским фигуристом Стивеном Казинсом. От Казинса Елена родила сына Тристана и дочь Софию-Диану, в 2012 году пара приняла решение расстаться.

«Мы четыре месяца колесили по городам США. Передвигались в основном на трёх автобусах. Раньше я знала Стивена в лицо, но мы не общались. А тут он пригласил в свою компанию, принёс мне диск любимых песен и попросил записать ему каких-нибудь русских певцов. На моё усмотрение.

Я записала Юлю Савичеву, ему понравилось. Однажды рано утром все участники шоу спускаются в холл отеля — переезжаем в другой город. Такие сонные, кто-то зевает. А заботливый Стивен несёт мне чашку моего любимого кофе. Он даже сорт запомнил.

Казинс не скрывал от меня, что у него есть жена — канадка Кристина Ленко. Она из религиозной семьи, молилась строго по расписанию. Каждое воскресенье ходила в церковь. Жили они в Торонто. Детей не было. Стивен мне сказал, что не хочет детей от Кристины. Я очень удивилась», — приводит слова Бережной «Экспресс-газета».