Елена Бережная рассказала, как познакомилась с женатым фигуристом, ставшим её мужем

Олимпийская чемпионка 2002 года в парном катании Елена Бережная рассказала, как познакомилась с английским фигуристом Стивеном Казинсом. От Казинса Елена родила сына Тристана и дочь Софию-Диану, в 2012 году пара приняла решение расстаться.
«Мы четыре месяца колесили по городам США. Передвигались в основном на трёх автобусах. Раньше я знала Стивена в лицо, но мы не общались. А тут он пригласил в свою компанию, принёс мне диск любимых песен и попросил записать ему каких-нибудь русских певцов. На моё усмотрение.
Я записала Юлю Савичеву, ему понравилось. Однажды рано утром все участники шоу спускаются в холл отеля — переезжаем в другой город. Такие сонные, кто-то зевает. А заботливый Стивен несёт мне чашку моего любимого кофе. Он даже сорт запомнил.
Казинс не скрывал от меня, что у него есть жена — канадка Кристина Ленко. Она из религиозной семьи, молилась строго по расписанию. Каждое воскресенье ходила в церковь. Жили они в Торонто. Детей не было. Стивен мне сказал, что не хочет детей от Кристины. Я очень удивилась», — приводит слова Бережной «Экспресс-газета».
- 2 ноября 2020
-
16:32
-
15:43
-
14:39
-
14:11
-
13:56
-
12:22
-
11:01
-
10:23
-
09:40
-
09:16
- 1 ноября 2020
-
23:19
-
22:58
-
21:06
-
18:43
-
17:28
-
13:01
-
10:55
-
09:51
-
00:41
-
00:26
- 31 октября 2020
-
23:51
-
23:34
-
23:27
-
22:57
-
22:25
-
21:22
-
21:15
-
18:59
-
17:18
-
11:59
- 30 октября 2020
-
23:49
-
22:23
-
21:11
-
21:01
-
20:26