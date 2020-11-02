Турсынбаева назвала сильные стороны Тутберидзе

Серебряный призёр чемпионата мира 2019 года в женском одиночном катании Элизабет Турсынбаева рассказала, благодаря чему, по её мнению, Этери Тутберидзе, чьи ученицы регулярно занимают призовые места на международных соревнованиях, стала успешным тренером.

«Спортсмены международного уровня знают, что Этери Тутберидзе – профессионал своего дела. Она очень требовательная, умеет психологически поддержать фигуриста.

В её команде очень много талантливых спортсменов, есть возможность обменяться опытом. Мне нравится их нацеленность на результат. Не просто времяпровождение, а установка цели и достижение её.

Я уверена, что в будущем покажу ещё больше хороших результатов. Мне важно оправдать её ожидания», — приводит слова Турсынбаевой Baigenews.