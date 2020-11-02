«20 лет вместе!» Боброва и Соловьёв отметили юбилей партнёрских отношений

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва рассказала о юбилее отношений со своим партнёром по танцевальному дуэту Дмитрием Соловьёвым.

«Это самые долгие мои отношения. Когда у меня спросили, сколько мы катаемся с моим партнёром Дмитрием Соловьёвым, я вдруг вспомнила, что вчера мы отметили юбилей! 20 лет вместе! За 20 лет чего только не было! И драки в детстве, и осознание того, что ни к чему хорошему это не приведёт. И травмы, и мельдоний, и смена тренера, и поражения, и невероятные победы! И всё это мы прошли вместе за руки, бок о бок!



Не знаю, как сложится наша судьба дальше, но я рада, что в этой огромной части моей жизни со мной был именно ты!» — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Екатерины Бобровой в «Инстаграме».

Боброва и Соловьёв — олимпийские чемпионы 2014 года и серебряные призёры Игр-2018 в команде, чемпионы Европы (2013), многократные призёры чемпионатов Европы, семикратные чемпионы России.