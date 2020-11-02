Ирина Роднина — о деле ВАДА против РУСАДА: очень надеюсь на положительный исход

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина оценила перспективы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) выиграть дело против Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Слушания пройдут со 2 по 5 ноября. Если CAS отклонит апелляцию российской стороны, Россия на четыре года лишится права проведения крупнейших спортивных соревнований, а спортсмены страны не смогут выступать на этих турнирах под национальным флагом.

«Очень надеюсь на положительный исход. Для нас это очень важно, и, надеюсь, мы серьёзно подошли к этому вопросу. Будет ли справедливо, если решение будет против нас? Это нужно знать документы, я их не читала и знаю всё из прессы.

Мы многое сделали, чтобы изменить отношение к допингу: появились законы, независимая лаборатория… Много предпринято шагов, которые требовались от международного спортивного сообщества. Если они посчитают, что этого недостаточно, то мы должны посмотреть свои формы защиты или пересмотреть форму организации», — приводит слова Родниной Sport24.