Елизавета Туктамышева: хочу, чтобы каждая девушка могла почувствовать свою уникальность

Чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. Фигуристка в игривом настроении позирует в белом худи своей линии одежды empress wear (одежда императрицы).

«Я хочу, чтобы каждая девушка могла почувствовать свою уникальность. Чтобы девушки могли быть смелее и чувствовали поддержку, наслаждались комфортом и были в тренде. Одежда empress wear — это прежде всего качество, удобный крой и дизайн, который поможет произвести впечатление», — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме».

О создании собственной линии одежды для фигуристов и их болельщиков Туктамышева задумалась во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

В сезоне-2020/2021 Елизавета выступила на этапе Кубка России в Сочи, где заняла третье место.