Елизавета Туктамышева: хочу, чтобы каждая девушка могла почувствовать свою уникальность

Чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. Фигуристка в игривом настроении позирует в белом худи своей линии одежды empress wear (одежда императрицы).
«Я хочу, чтобы каждая девушка могла почувствовать свою уникальность. Чтобы девушки могли быть смелее и чувствовали поддержку, наслаждались комфортом и были в тренде. Одежда empress wear — это прежде всего качество, удобный крой и дизайн, который поможет произвести впечатление», — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме».
О создании собственной линии одежды для фигуристов и их болельщиков Туктамышева задумалась во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
В сезоне-2020/2021 Елизавета выступила на этапе Кубка России в Сочи, где заняла третье место.
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