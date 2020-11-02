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Елизавета Туктамышева: хочу, чтобы каждая девушка могла почувствовать свою уникальность

Елизавета Туктамышева: хочу, чтобы каждая девушка могла почувствовать свою уникальность
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. Фигуристка в игривом настроении позирует в белом худи своей линии одежды empress wear (одежда императрицы).

«Я хочу, чтобы каждая девушка могла почувствовать свою уникальность. Чтобы девушки могли быть смелее и чувствовали поддержку, наслаждались комфортом и были в тренде. Одежда empress wear — это прежде всего качество, удобный крой и дизайн, который поможет произвести впечатление», — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме».

О создании собственной линии одежды для фигуристов и их болельщиков Туктамышева задумалась во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

В сезоне-2020/2021 Елизавета выступила на этапе Кубка России в Сочи, где заняла третье место.

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