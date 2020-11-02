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«Несравненная Джульетта на льду». Авербух поздравил Тотьмянину с днём рождения

«Несравненная Джульетта на льду». Авербух поздравил Тотьмянину с днём рождения
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Хореограф, постановщик и продюсер Илья Авербух поздравил с днём рождения постоянную участницу его ледовых шоу, олимпийскую чемпионку в парном катании Татьяну Тотьмянину.

«Таня Тотьмянина, с Днём рождения! Несравненная Джульетта на льду, когда-то в этом образе ты стала олимпийской чемпионкой в паре с Максимом Марининым и позже солисткой одного из моих самых главных спектаклей, Ромео и Джульетта, который мы вместе показали на лучших площадках нашей страны и на мировой исторической сцене — Арена ди Верона. Ты глубокая личность и очень талантливый человек. Я восхищаюсь твоим трудолюбием, перфекционизмом, непоколебимым, волевым характером и философским отношением к жизни. Я желаю тебе всего самого наилучшего! Мы уже много сделали вместе, я счастлив, что наши дороги пересеклись! И уверен, что впереди у нас с тобой ещё много ярких проектов», — написал Авербух на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Ильи Авербуха в «Инстаграме».

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