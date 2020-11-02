Танцоры Степанова и Букин не выступят на этапе Кубка России в Казани

Два танцевальных дуэта Александра Степанова/Иван Букин и Софья Шевченко/Игорь Еремёнко не смогут выступить на четвёртом этапе Кубка России по фигурному катанию, который на следующей неделе стартует в Казани, сообщает пресс-служба ФФККР.
Причиной неучастия стало то, что один из тренеров спортсменов заболел ОРВИ, и все фигуристы группы вынуждены были уйти на карантин.
Напомним, Шевченко и Еремёнко участвовали в первом этапе Кубка России в Сызрани, где стали бронзовыми призёрами. Для Степановой и Букина старт должен был стать первым в сезоне. Пара пропускала контрольные прокаты национальной команды из-за травмы партнёрши, которая уезжала на процедуры в Германию.
Снявшиеся с соревнований дуэты тренируются под руководством Александра Свинина и Ирины Жук.
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