Танцоры Степанова и Букин не выступят на этапе Кубка России в Казани

Два танцевальных дуэта Александра Степанова/Иван Букин и Софья Шевченко/Игорь Еремёнко не смогут выступить на четвёртом этапе Кубка России по фигурному катанию, который на следующей неделе стартует в Казани, сообщает пресс-служба ФФККР.

Причиной неучастия стало то, что один из тренеров спортсменов заболел ОРВИ, и все фигуристы группы вынуждены были уйти на карантин.

Напомним, Шевченко и Еремёнко участвовали в первом этапе Кубка России в Сызрани, где стали бронзовыми призёрами. Для Степановой и Букина старт должен был стать первым в сезоне. Пара пропускала контрольные прокаты национальной команды из-за травмы партнёрши, которая уезжала на процедуры в Германию.

Снявшиеся с соревнований дуэты тренируются под руководством Александра Свинина и Ирины Жук.