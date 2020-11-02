Со страницы Этери Тутберидзе в «Инстаграме» исчезли все записи

Со страницы Этери Тутберидзе в «Инстаграме» пропали все посты. Отсутствуют также подписки, а аватар изменён на логотип соцсети. Непонятно, удалила ли публикации сама Тутберидзе, администрация «Инстаграма» или аккаунт был взломан.

Ранее администрация социальной сети «Инстаграм» заблокировала аккаунт команды Этери Тутберидзе.

Одной из причин, по которой могут заблокировать аккаунт в «Инстаграме», является большое количество жалоб на контент страницы.



Этери Тутберидзе — российский тренер по фигурному катанию, которая работает со спортсменами в одиночном катании. В 2020 году она стала лауреатом премии Международного союза конькобежцев (ISU) в номинации «Лучший тренер».



Воспитанницами Тутберидзе являются Анна Щербакова, Алина Загитова, Евгения Медведева, Камила Валиева и другие фигуристки.