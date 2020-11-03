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«20 лет в паре! Да столько не живут вообще». Соловьёв поздравил Боброву с юбилеем дуэта

«20 лет в паре! Да столько не живут вообще». Соловьёв поздравил Боброву с юбилеем дуэта
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийский чемпион Дмитрий Соловьёв поздравил свою партнёршу по танцевальному дуэту Екатерину Боброву с двадцатилетием их пары.

«В голове не укладывается, нам 20! 20! 20 лет! Двадцать лет в паре! Да столько не живут вообще. Все титулы, награды и медали мы завоевали вместе с Катей Бобровой. А самая большая награда — это пройти с тобой вместе такую сложную и насыщенную дорогу.

Мы были счастливы, держась за руки, стоя плечом к плечу на пьедесталах различных мировых соревнований. Мы преодолевали немало трудностей, которые нас закалили и сделали сильнее. Я благодарен тебе за все и горжусь тобой! Горжусь нами! Горжусь нашей крепкой дружбой!» — написал Соловьёв на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Дмитрия Соловьёва в «Инстаграме».

Боброва и Соловьёв — олимпийские чемпионы 2014 года и серебряные призёры Игр-2018 в команде, чемпионы Европы (2013), многократные призёры чемпионатов Европы, семикратные чемпионы России.

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