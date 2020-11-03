Анна Погорилая: беременность и спорт — насколько это совместимые вещи?

Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, неоднократный призёр чемпионатов Европы российская фигуристка Анна Погорилая, которая готовится в скором времени стать мамой, высказала мнение о занятиях спортом во время беременности.
«Беременность и спорт — насколько это совместимые вещи? Очень много споров и мнений по поводу занятий во время беременности. Точно могу сказать, что не стоит начинать делать что-то кардинально новое. То есть, если раньше, вы не бегали марафоны, то сейчас не лучшее время начинать.
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Но в любом случае, образ жизни во время беременности должен быть максимально здоровым. А здоровье и спорт — это неразделимые понятия. Недавно прочитала интересный факт, что у женщин, которые занимаются спортом роды в среднем проходят быстрее и легче. Поэтому, стоит начать хотя бы с ежедневных прогулок. Это помогает регулировать вес, получать больше энергии, крепче спать. И это только начало длинного списка», — написала Погорилая на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Анны Погорилой в «Инстаграме».
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