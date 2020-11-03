Косторная поздравила Плющенко с днём рождения и показала два фото с ним

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная поздравила двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко с днём рождения. Сегодня, 3 ноября, Плющенко исполнилось 38 лет.

Напомним, Косторная занимается в академии «Ангелы Плющенко», куда перешла в межсезонье-2020.

«Евгений Викторович, поздравляю вас с днём рождения, желаю счастья и достижения всех целей, чтобы сбывались мечты и спортсмены приносили только радость», — написала Косторная в «Инстаграме», прикрепив текст к фотографиям с Плющенко.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Алёны Косторной.

Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России.