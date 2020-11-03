Бетина Попова показала фото с обнажёнными ногами

Чемпионка Универсиады-2019 Бетина Попова, выступавшая в танцах на льду, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На снимке спортсменка, одетая в футболку, с обнажёнными ногами позирует перед зеркалом.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Бетины Поповой.

Напомним, ранее Попова рассказала, что её уже в 14 лет просили показать «секс» в фигурном катании.

«В одном из своих интервью я сказала, что фигурное катание научило меня понимать мужчин. Это действительно так. Но странное дело… Меня, 12-летнюю девочку, ставят в пару с более взрослым парнем. С 12 лет я терплю издёвки партнёра надо мной, я слушаю от всех, что у него переходный возраст и просто нужно потерпеть. В 14 лет меня просят показать в танце «секс» и «страсть» и отношение к этому мальчику. Понятия не имея, что это такое, методом проб и ошибок я ищу то, что от меня требуется», — говорила она.