Минспорт утвердил Плющенко тренером Косторной, но оставил Тутберидзе

Министерство спорта РФ утвердило двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером чемпионки Европы 2020 года Алёны Косторной, при этом оставило тренером спортсменки Этери Тутберидзе. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Напомним, Косторная перешла от Тутберидзе к Плющенко в межсезонье-2020.

В документ об изменениях в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по фигурному катанию на коньках на 2020-2021 годы Плющенко внесён в качестве тренера Косторной, но при этом тренером фигуристки формально также остаётся Тутберидзе. Третьим тренером действующей чемпионки Европы значится Сергей Розанов, перешедший от Тутберидзе к Плющенко в мае. Также из документа Минспорта следует, что Косторная по-прежнему официально представляет отделение «Хрустальный» Центра спорта и образования «Самбо-70», в структуре которого работает группа Тутберидзе.