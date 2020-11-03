Алексей Мишин: наше сотрудничество с Плющенко — это чистый «Гиннесс»!

Известный российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал сотрудничество с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко. Сегодня, 3 ноября, Плющенко исполнилось 38 лет.
«Наше сотрудничество с Евгением является совершенно уникальным. Мы больше 20 лет вместе и уважаем друг друга.
Я бы хотел, чтобы наш пример стал примером другим тренерам и спортсменам. Так и напишите: пример Плющенко — Мишин — это чистый «Гиннесс»!» — приводит слова Мишина Sport24.
Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России.
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