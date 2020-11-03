Дизайнер показала новое платье Трусовой для короткой программы. Видео

Дизайнер костюмов Алёна Куклычёва показала новое платье, в котором Александра Трусова будет выступать в короткой программе в сезоне-2020/2021. Соответствующее видео появилось на странице дизайнера в «Инстаграме».

Напомним, Трусова выступит на четвёртом этапе Кубка России в Казани, который пройдёт с 8 по 12 ноября. 16-летняя спортсменка одержала победу на втором этапе Кубка России, который прошёл в Москве в середине октября, опередив Камилу Валиеву и Дарью Усачёву.

Трусова — бронзовый призёр чемпионата Европы (2020), бронзовый призёр финала Гран-при (2019), серебряный (2019) и бронзовый (2020) призёр чемпионата России, вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019), победитель (2017) и серебряный призёр (2018) финалов юниорского Гран-при.