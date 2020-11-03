Владимир Путин поздравил «Самбо-70» с 50-летним юбилеем

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Центр спорта и образования «Самбо-70» с 50-летним юбилеем. Скан телеграммы от главы государства спортивная организация выложила у себя в «Инстаграме».

«Встречая этот замечательный юбилей, вы по праву гордитесь историей «Самбо-70», которая непрерывно связана с развитием массового физкультурного движения и спорта. Отдаёте дань уважения выдающимся педагогам, наставникам и выпускникам, мастерам единоборств, художественной гимнастики, фигурного катания.

Хочу поблагодарить вас за верность традициям, профессиональное и творческое отношение к делу. Убеждён, что ваш центр будет и впредь высоко держать планку качества образования, спортивной подготовки, вовлекать в свою орбиту новые молодые таланты», — сообщается в телеграмме от Владимира Путина.

Отметим, что сегодня в честь юбилея «Самбо-70» в Государственном Кремлёвском дворце должен был состояться концерт, но его перенесли из-за пандемии коронавируса.