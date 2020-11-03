Владимир Путин поздравил «Самбо-70» с 50-летним юбилеем

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Центр спорта и образования «Самбо-70» с 50-летним юбилеем. Скан телеграммы от главы государства спортивная организация выложила у себя в «Инстаграме».
«Встречая этот замечательный юбилей, вы по праву гордитесь историей «Самбо-70», которая непрерывно связана с развитием массового физкультурного движения и спорта. Отдаёте дань уважения выдающимся педагогам, наставникам и выпускникам, мастерам единоборств, художественной гимнастики, фигурного катания.
Хочу поблагодарить вас за верность традициям, профессиональное и творческое отношение к делу. Убеждён, что ваш центр будет и впредь высоко держать планку качества образования, спортивной подготовки, вовлекать в свою орбиту новые молодые таланты», — сообщается в телеграмме от Владимира Путина.
Отметим, что сегодня в честь юбилея «Самбо-70» в Государственном Кремлёвском дворце должен был состояться концерт, но его перенесли из-за пандемии коронавируса.
- 3 ноября 2020
-
15:21
-
15:16
-
15:13
-
14:28
-
12:27
-
12:04
-
11:52
-
11:13
-
10:31
-
09:10
-
00:37
-
00:13
- 2 ноября 2020
-
23:36
-
23:14
-
22:27
-
21:47
-
19:42
-
18:52
-
17:21
-
16:32
-
15:43
-
14:39
-
14:11
-
13:56
-
12:22
-
11:01
-
10:23
-
09:40
-
09:16
- 1 ноября 2020
-
23:19
-
22:58
-
21:06
-
18:43
-
17:28
-
13:01