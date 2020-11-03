Тренеры «Ангелов Плющенко» поздравили Евгения с днём рождения. В списке нет Розанова

В академии «Ангелы Плющенко», которую возглавляет двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, поздравили тренера с днём рождения. Сегодня, 3 ноября, Плющенко исполнилось 38 лет.

«Искренне поздравляем вас с днём рождения! Здоровья, вдохновения и целеустремлённых спортсменов! Мы всегда рядом и готовы прикрывать ваш тыл! Любим, ценим, обнимаем», — отмечается в поздравлении.

В списке тренеров, присоединившихся к поздравлению, нет Сергея Розанова, который перешёл на работу в академию Плющенко в мае 2020 года, в тот же период, что и Александра Трусова.

Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России.